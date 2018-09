Industria: Fedriga, riavvio Albatros segnale positivo per economia Fvg

Pordenone, 14 set - "La ripartenza dell'Albatros di Spilimbergo non rappresenta solo la rinascita di un'azienda ma anche la riaccensione di una speranza ed un segnale positivo per la nostra economia".Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga partecipando oggi a Pordenone alla conferenza stampa durante la quale sono stati presentati i nuovi proprietari di uno storico marchio nel campo dell'idromassaggio nonchè il piano industriale per il rilancio dell'azienda presente nella Zona industriale nord della Città del mosaico.Alla presenza del presidente di Unindustria Pordenone Michelangelo Agrusti e del collega della Regione Lazio Filippo Tortoriello nonché del sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli, Fedriga ha spiegato l'importanza che un'operazione del genere ha tanto per l'economia che per l'occupazione."Pordenone - ha detto il governatore - ha subito in maniera molto pesante la crisi del 2008 anche per la conformazione del tessuto imprenditoriale della zona, costituito da tante piccole e medie imprese all'interno di un contesto ad elevata dinamicità. Questi stessi elementi - ha aggiunto - ora si trasformano in vantaggi competitivi; la capacità di adattamento ai cambiamenti sta diventando la chiave che ha dato nuovo slancio alle imprese, le quali hanno deciso di reinventarsi attraverso nuove operazioni di investimento. Non va dimenticato che in questo momento il Friuli Venezia Giulia vive di un particolare interesse a livello internazionale per la sua posizione geopolitica e per la propria dotazione infrastrutturale, settore questo che stiamo implementando".Il governatore ha inoltre evidenziato che in questa fase di rilancio, la Regione è pronta a compiere la sua parte, anche attraverso una trattativa con il governo. "La nostra intenzione - ha detto Fedriga - è quella di incidere in maniera importante sulla riduzione della pressione fiscale, già a partire dalla prossima legge di bilancio. Dal 2011 ad oggi abbiamo avuto minori trasferimenti dallo Stato pari a 850 milioni di euro. Sono fondi questi che, se ci venissero garantiti, potrebbero essere utilizzati anche per l'abbattimento della pressione fiscale a favore delle imprese. Anche questo - ha concluso Fedriga - sarà un tema all'attenzione del primo ministro Conte nell'incontro di quest'oggi a Trieste". ARC/AL/ep