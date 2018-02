Industria: Fil Man Made Group interessato ad ampliamento in Fvg

Trieste, 9 feb - Le opportunità e i vantaggi di incrementare l'attività industriale in Friuli Venezia Giulia di Fil Man Made Group sono stati indicati dalla Regione, rappresentata dalla presidente, all'amministratore delegato del Gruppo tessile, Andrea Parodi, nel corso di una visita odierna allo stabilimento che sorge in via Flavia di Stramare (Muggia).Da parte di Parodi è stato manifestato interesse per gli strumenti finanziari messi a disposizione del tessuto produttivo dalla Regione per favorire l'attrattività industriale del Friuli Venezia Giulia. L'azienda, che nacque a Trieste nel 1972, oggi vanta 750 dipendenti in tutto il mondo, 300 dei quali in Italia, ma dal 2016 deve muoversi entro i vincoli dell'articolo 67 della legge fallimentare, dopo che ha subito i contraccolpi della crisi delle banche venete. L'amministratore delegato ha prospettato, nel corso dell'incontro, la disponibilità a una rilocalizzazione in Friuli Venezia Giulia di parte della produzione industriale del Gruppo che si svolge fuori Italia, precisando anche che le attività estere sono dirette ai mercati del posto e non all'importazione nel nostro Paese.Fil Man Made Group, fondata nel 1972 e attiva nella produzione tessuti speciali e altamente performanti per l'abbigliamento e l'arredamento, conta attualmente due stabilimenti in regione: la Tirso srl in via Flavia di Stramare a Muggia e la Techfil srl di Maniago, dove sono occupati rispettivamente 200 e 44 dipendenti, mentre gli altri addetti sono attivi nello stabilimento di Trevignano, in provincia di Treviso. Fil Man Made Group conta 750 dipendenti nel mondo, con siti produttivi in Portogallo, in Cina (Shangai), in Turchia. Nel 2013 Fmmg ha acquisito l'austriaca Borckenstein, azienda di riferimento per il mercato europeo dell'abbigliamento.L'azienda guidata da Parodi, che ha per l'80 per cento clienti esteri, è una delle poche rimaste in Italia nel settore tessile e ha resistito nel tempo grazie alla scelta lungimirante di abbandonare l'opzione integrale sul cotone per puntare sui filati sintetici di alta tecnologia dalla grande capacità protettiva.Fmmg vanta un fatturato di 120 milioni, a fronte di un indebitamento di 36 milioni, e un margine operativo lordo superiore al 10 per cento del fatturato. ARC/PPH/fc