Industria: Rosolen, Barilla in Fvg valorizza tessuto produttivo

Trieste 14 nov - "Con il subentro di Barilla nella titolarità dello stabilimento Pasta Zara di Muggia si concretizza la migliore soluzione possibile per la tutela del patrimonio produttivo e occupazionale del territorio giuliano".Così l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, esprime la propria soddisfazione "per il raggiungimento dell'intesa tra gruppo Barilla e Pasta Zara finalizzata alla cessione dello stabilimento di Muggia"."Per quanto di mia competenza, in raccordo con gli altri componenti della Giunta Fedriga e in collaborazione con le parti sociali, mi impegnerò - sottolinea Rosolen - affinché vengano messi in campo i migliori strumenti possibili per supportare uno stabilimento che costituisce un importante fattore di sviluppo per il territorio, contribuendo a tutelarne i livelli occupazionali"."Colgo altresì l'occasione - aggiunge l'assessore - per evidenziare come questo risultato si inserisca in un percorso di leale collaborazione con l'Amministrazione regionale veneta"."In questi mesi - evidenzia Rosolen - abbiamo costantemente monitorato la situazione, fiduciosi che si potesse raggiungere l'ambito traguardo. È importante evidenziare come un colosso dell'economia nazionale quale il gruppo Barilla - conclude l'assessore - abbia scelto di puntare su uno stabilimento del nostro territorio che, evidentemente, ha riconosciuto quale eccellenza".ARC/COM/fc