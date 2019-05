Informazione: Link occasione di confronto costruttivo

Trieste, 12 mag - Trieste si conferma città aperta anche grazie a un evento quale "Link, festival del Buon Giornalismo" che pone l'informazione e il dibattito in primo piano a tutto vantaggio di un confronto ancora più fondamentale in un momento nel quale si cerca di non fare parlare e discutere chi la pensa in modo diverso.Lo ha evidenziato oggi a Trieste la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal governatore, in occasione del premio Testimoni della Storia che, consegnato a Gian Antonio Stella del Corriere della Sera, ha avviato alla conclusione l'edizione 2019 della rassegna mediatica.La Regione ha sottolineato anche l'importanza, in un periodo storico particolarmente difficile e complesso, di una dialettica basata sugli argomenti e non sulla delegittimazione a prescindere del cosiddetto avversario. In questo senso, diversità e pluralità di idee e pensieri creano arricchimento e trovano in Link il contenitore adatto per sviluppare tali opportunità. ARC/FC