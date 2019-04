Informazione: Regione partner Link e ospite a due panel il 10 maggio

Trieste, 30 apr - L'attualità letta dai rappresentanti delle istituzioni, del sistema produttivo e del mondo dell'informazione: è sul confronto tra queste diverse prospettive che si svilupperà la sesta edizione di Link - il festival del buon giornalismo del Premio Luchetta - in programma a Trieste, in piazza Unità d'Italia, tra il 9 e il 12 maggio prossimi.Un appuntamento al quale la Regione parteciperà nelle duplici vesti di partner e di ospite. Oltre al rinnovo della ormai consolidata collaborazione, l'Amministrazione sarà infatti diretta protagonista, nella giornata di venerdì 10 maggio, di due incontri: "Le ricette del turismo", alle ore 15.30, con l'assessore competente e, alle 18.30, con l'intervento del governatore al panel "Chi ha paura della Cina?".A sottolineare l'importanza dell'evento, durante l'odierna conferenza stampa di presentazione, è intervenuto l'assessore regionale alla Cultura, secondo cui la testimonianza diretta, resa dai professionisti dell'informazione, è strumento fondamentale di libertà e presupposto per la maturazione di ogni decisione pienamente consapevole da parte dei cittadini. ARC/DFD/ppd