Infrastrutture: dialogo serrato Fvg-Veneto-Governo su concessione A4

Trieste, 17 apr - La Regione Friuli Venezia Giulia, in accordo con il Veneto, coltiva un dialogo costante con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sui temi della concessione A4 e della creazione di una "Newco" interamente pubblica che dovrà subentrare ad Autovie Venete nella gestione dell'autostrada.Nello specifico, dopo l'annuncio del ministro sulla volontà di applicare un nuovo metodo di calcolo delle tariffe autostradali - soluzione che si ripercuoterebbe sui piani economici e finanziari della Newco - è stata illustrata al Ministero l'unicità della situazione della A4, dove sono in corso rilevanti investimenti per la realizzazione della terza corsia. Da tale interlocuzione sta quindi prendendo forma una risposta congiunta Fvg-Veneto che a breve sarà trasmessa al Mit e che permetterà, una volta recepita, di proseguire lungo il percorso intrapreso con la creazione della Newco, evitando così la necessità di bandire gare europee per l'assegnazione della concessione, e concludere i lavori.È quanto emerso in Consiglio regionale dalla risposta dall'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti ad un'interrogazione sul tema. La questione, già sollevata anche dall'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (Aiscat), vedrà quindi la definizione di un modello che potrà essere adottato anche a livello nazionale per rimodulare il nuovo metodo di calcolo delle tariffe sulla base della situazione contingente e degli investimenti in corso per l'ammodernamento della rete autostradale. ARC/MA/dfd