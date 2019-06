Infrastrutture: Fedriga, Fvg sarà l'hub logistico del Centro Europa

Il governatore conferma apertura corridoi doganali con Carinzia e BavieraUdine, 27 giu - "Logistica e ricerca sono le due leve interconnesse con cui il Friuli Venezia Giulia diventerà l'hub logistico del Centro Europa perché questa è la sua vocazione". Lo ha detto oggi a Udine il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo al convegno promosso dalla Cgil su "Porti, logistica, grandi opere. Quali politiche delle infrastrutture e del territorio per il rilancio e la competitivà del sistema Fvg"."Il potenziamento del Porto di Trieste e Monfalcone, dei retroporti e degli interporti concepiti come sistema unico sono fattori competitivi per chi vorrà operare qui nel terziario avanzato" ha ribadito il governatore, fugando ogni timore sugli investimenti cinesi "il Far East - ha detto - non è solo la Cina, credo che il Friuli Venezia Giulia possa aprire nuove interlocuzioni commerciali anche con Singapore e India".Intanto, il governatore ha confermato l'avanzamento del dialogo con la Carinzia e la Baviera per l'apertura di corridoi doganali.Per Fedriga quindi "la mission del Friuli Venezia Giulia è diventare il sistema logistico del centro Europa; non siamo concorrenziali a Genova, dove il traffico è principalmente nazionale. Con il 90 per cento di traffico estero sui nostri porti, il mercato internazionale è il futuro della nostra logistica". ARC/SSA/ppd