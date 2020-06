Infrastrutture: Pizzimenti, aumenta vigilanza per sicurezza treni FVG

Udine, 4 giu - La vigilanza sui treni passeggeri che percorrono la rete ferroviaria del Friuli Venezia Giulia sarà rafforzata con l'impiego di personale dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto e del Corpo forestale regionale.La Regione, rappresentata dall'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, ha infatti siglato una convenzione con i vertici dei Corpi citati per consentire ai propri appartenenti di viaggiare e di svolgere il servizio per una maggior sicurezza di viaggiatori e personale di bordo sui treni gestiti dalle Società Trenitalia e Ferrovie Udine-Cividale.Il personale impiegato potrà intervenire in caso di necessità, secondo le proprie specifiche competenze e attribuzioni, a supporto del personale di bordo, nel caso si verifichino situazioni di pericolo per l'incolumità dei trasportati e di guasto degli apparati a terra che necessitino di presidio per consentire al treno di procedere in sicurezza lungo il suo percorso.Le operazioni saranno coordinate dal personale di bordo, in stretto raccordo con le eventuali forze di polizia presenti sul treno.Gli agenti potranno inoltre operare interventi per il mantenimento e la tutela della sicurezza che siano caratteristici e peculiari del Corpo di appartenenza, per la prevenzione e la repressione di atti che possano procurare pregiudizio o danni ai trasportati, al materiale e alle infrastrutture, nonché per il soccorso pubblico. In caso di necessità, potranno provvedere a richiedere il supporto del più vicino posto di Polizia ferroviaria. Dopo la firma, l'assessore Pizzimenti ha salutato e ringraziato l'ammiraglio Luca Sancilio, comandante della Guardia Costiera di Trieste, che a breve si trasferirà a Roma, chiamato a svolgere un nuovo importante incarico. ARC/CM/pph