Infrastrutture: Pizzimenti, regolamento legge sicurezza nelle sagre

Udine, 29 set - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, ha deliberato il regolamento attuativo della legge sulla sicurezza nelle sagre e feste tradizionali che consentirà, non solo ai Comuni, ma anche alle Pro loco e a tutte le associazioni che organizzano eventi tradizionali, di attingere a finanziamenti per la messa a norma e la sicurezza degli impianti nelle aree e nelle strutture che ospitano le sagre tradizionali."Si tratta dunque, commenta Pizzimenti, di uno strumento essenziale per assicurare la sopravvivenza di eventi che si prefiggono l'obiettivo di promuovere le tradizioni locali e di mantenere coese le comunità".I contributi che potranno essere ottenuti, vanno da 3 mila a un massimo di 50 mila euro.Con il regolamento sono inoltre stati stabiliti criteri ai quali i soggetti che faranno richiesta dei finanziamenti si dovranno attenere. ARC/CM/ep