Infrastrutture: Santoro, 4,8 mln Cipe per lavori ex Amideria Chiozza

Trieste, 23 dic - "Grazie a un ottimo lavoro di squadra tra la Regione ed il Comune di Ruda, abbiamo ottenuto questo straordinario risultato che rappresenta un solido inizio di un percorso in cui in molti hanno creduto".Con queste parole l'assessore regionale alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Mariagrazia Santoro, ha commentato l'assegnazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) di 4,8 milioni di euro destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. L'intervento finanziato è il recupero dell'ex Amideria Chiozza nella frazione di Perteole in località 'La Fredda', nel comune di Ruda. Le risorse consentiranno la sistemazione di una parte che verrà adibita a museo archeologico industriale interattivo, a testimonianza delle attività che venivano svolte quando l'impianto era ancora in funzione, e comprenderà tutte le zone dove sono ancora ben visibili le macchine e i vari livelli del processo produttivo dell'amido.Come ha spiegato l'assessore, l'ampiezza degli spazi a disposizione consente di ipotizzare fruizioni anche di altro genere rivolte sia agli ambiti di carattere pubblico che private."Questo sogno che diventa realtà - ha sottolineato l'assessore - consente non solo di recuperare un patrimonio culturale dal valore inestimabile, ma sarà una delle tante perle del processo di riqualificazione urbana ed edilizia dei beni pubblici messo in campo in questi cinque anni di amministrazione. Un coordinamento forte tra Governo, Regione e Comune di Ruda ha portato a un successo al di sopra di ogni possibile attesa". I progetti dei lavori sull'edificio saranno sottoposti al parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Archeologici del Friuli Venezia Giulia, essendo il complesso architettonico vincolato con decreto del 23 giugno 1989. ARC/COM/GG