Infrastrutture: strada di accesso a Sella Nevea è in sicurezza

Trieste, 18 apr - La strada provinciale di accesso a Sella Nevea lungo la Val Raccolana è stata messa in sicurezza.Lo ha annunciato l'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio.I danni provocati da eventi alluvionali hanno richiesto la sistemazione e il ripristino del muro di un tornante, con la collocazione di pali anti-franamento, mediante intervento urgente. Con procedura ordinaria, l'intervento sarà quindi completato con il rivestimento in pietra del muro.Lungo la medesima strada sono in corso i cantieri dell'Enel, che sta procedendo all'interramento della linea elettrica fino a malga Montasio, deciso dopo l'ennesimo danneggiamento alla linea aerea provocato dal maltempo. Attualmente questi lavori sono sospesi fino a giugno e riprenderanno dopo il passaggio del Giro d'Italia femminile.