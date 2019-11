Innovazione: Bini, per le aziende nel 2020 due bandi da 16 milioni

Trieste, 13 nov - "Nei primi mesi del 2020 pubblicheremo due bandi del valore complessivo di 16 milioni di euro per favorire i processi di innovazione delle nostre imprese".Lo ha annunciato oggi l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini nel corso della presentazione a Trieste di "Fari Manifatturieri", il progetto che ha valutato il livello di digitalizzazione di 89 imprese manifatturiere del Friuli Venezia Giulia grazie ai dati raccolti dal digital innovation hub regionale IP4FVG (Industry Platform 4 Fvg)."Il Friuli Venezia Giulia è l'unica in Italia a far parte del gruppo di 73 regioni europee considerate 'innovatrici forti' e recentemente abbiamo già investito ben 55 milioni di euro per sette progetti di innovazione - ha ricordato Bini nel suo intervento -. Questi risultati e quelli prodotti da 'Fari Manifatturieri' sono l'ennesima dimostrazione che la forza del nostro sistema è rappresentata dalla capacità di mettere a sistema le nostre eccellenze"."Noi vogliamo continuare ad accompagnare le imprese del Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto l'assessore regionale -. Oltre ai nuovi investimenti, con il disegno di legge SviluppoImpresa, che presenta un capitolo molto importante dedicato ai temi dell'innovazione, vogliamo offrire nuove opportunità di accesso al credito alle startup, ai giovani e a chi punta su progetti di internazionalizzazione. Vogliamo inoltre rafforzare i cluster della nostra regione a partire da Ditedi che si occupa proprio delle tecnologie digitali"."Abbiamo ben chiaro quello di cui hanno bisogno le aziende del Friuli Venezia Giulia - ha affermato in conclusione Bini -. Aziende che troveranno sempre la massima disponibilità da parte della Regione". ARC/RT/ep