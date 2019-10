Innovazione: Fedriga, nuova regia mobile Videe è gioiello tecnologico

Trieste, 9 ott - "La Regione sostiene da sempre le aziende che puntano su innovazione e ricerca, soprattutto in quegli ambiti dove sono fondamentali competenze altamente specializzate".Questo il pensiero del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che oggi sul Molo Audace a Trieste ha visitato Obx, l'innovativa regia mobile televisiva realizzata da Videe."Con le nostre politiche - ha aggiunto Fedriga - vogliamo garantire gli strumenti necessari per realizzare progetti ambiziosi in grado di creare nuova occupazione e benessere diffuso. Progetti come quello proposto da Videe confermano la vocazione del Friuli Venezia Giulia, una regione che si distingue per innovazione dei sistemi produttivi e valorizzazione del suo sistema scientifico".Il nuovo sistema di produzione televisivo ingegnerizzato, che domenica trasmetterà la Barcolana, vanta dotazioni tecnologiche appositamente personalizzate per Videe dai principali brand di tecnologia broadcast al mondo. Configurato con una doppia regia capace di gestire fino a 30 telecamere e grazie alle due aree di produzione autonome all'intero di un'area operativa di oltre 75m2, Obx presenta soluzioni domotiche innovative per seguire al meglio grandi eventi sportivi, musicali e culturali."Abbiamo deciso di sostenere il piano di innovazione tecnologica pluriennale di Videe con un'operazione dal valore complessivo di 1,5 milioni di euro, che - ha spiegato la presidente di Friulia, Federica Seganti - comprende un aumento di capitale di 1 milione di euro e l'emissione di un minibond da 500mila euro di durata quinquennale. Un intervento che servirà a garantire anche in futuro equipaggiamenti tecnologici all'avanguardia e una maggiore internazionalizzazione dell'azienda".Nata a Pordenone nel 1988, Videe collabora con alcune delle più importanti realtà del mercato televisivo europeo come Sky, Rai, Mediaset, Telefonica Movistar e Telecinco. ARC/RT/fc