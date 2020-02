Innovazione: soddisfazione Regione per sviluppo Uniud Lab Village

Udine, 5 feb - Il vicegovernatore della Regione ha espresso soddisfazione per l'insediamento del Laboratorio Danieli Automation Digi&Met all'interno dell'Uniud Lab Village, il centro creato dall'ateneo friulano per aumentare le occasioni di dialogo tra mondo della ricerca e attività industriali in settori strategici come ambiente, energia, analisi sensoriali degli alimenti, Internet of things, realtà aumentata, cybersecurity e machine learning.Prima iniziativa privata in ambito accademico a livello nazionale nel suo settore, il Laboratorio Danieli Automation Digi&Met, inaugurato oggi, si occuperà in particolare di innovazione e ricerca avanzata nei processi di fabbricazione dei metalli.Nel corso del suo intervento il vicegovernatore, portando alcuni esempi concreti in ambito sanitario, ha rimarcato l'importanza di sconvolgere meccanismi consolidati nel tempo per ridurre la distanza tra il pubblico e le realtà scientifiche che operano nel privato.Nel sottolineare il patrimonio straordinario rappresentato sia da Uniud Lab Village sia dal Laboratorio Danieli Automation Digi&Met, è stato inoltre ricordato quanto progetti di questa portata siano in grado di generare valore per il territorio, come già ampiamente dimostrato in numerose iniziative di integrazione del sistema socio-sanitario del Friuli Venezia Giulia. ARC/RT/ma