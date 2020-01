Istituzioni: Zilli, 50 anni Anps Udine è patrimonio di valori

Trieste, 18 gen - "Il senso del dovere verso la comunità, la vocazione a proteggere i cittadini, lo spirito di squadra: sono i caratteri che contraddistinguono l'Associazione nazionale Polizia di Stato e che costituiscono un patrimonio di valori preziosi cui l'Amministrazione regionale tributa il suo plauso e la sua riconoscenza".E' il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in occasione delle cerimonie per i 50 anni della sezione di Udine dell'Anps."E' una ricorrenza importante per tutta la nostra comunità - ha osservato Zilli - nella quale il pensiero va a coloro che hanno perduto la vita, in particolare ai tre poliziotti uccisi nella strage di Natale, e ai molti che in servizio hanno subito lesioni o menomazioni. Grazie alle donne e agli uomini in divisa che ci proteggono ogni giorno correndo rischi e affrontando sacrifici".Dopo la deposizione di una corona l'alloro al monumento ai Caduti della Polizia di piazzale D'Annunzio, Zilli ha preso parte alla celebrazione della Santa Messa nella chiesa dell'Istituto Bearzi e ha preso la parola al termine dell'esibizione della Squadra acrobatica auto dell'Anps. ARC/PPH