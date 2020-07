Istituzioni: Zilli, grazie a 8° Alpini in partenza per Afghanistan

Trieste, 15 lug - "L'attaccamento della nostra gente all'8° Reggimento Alpini porti tanta forza e fiducia per la vostra difficile missione in Afghanistan".Con queste parole l'assessore alle Finanze Barbara Zilli ha recato a Venzone il saluto della Regione Friuli Venezia Giulia ai militari in partenza per il Paese asiatico, dove permarranno per sei mesi.Al comandante, il colonnello Franco Del Favero, Zilli ha manifestato "il connubio di ammirazione e affetto che la popolazione regionale nutre per l'attività del Reggimento. Ammirazione non solo per l'imponente medagliere ma anche per il prestigio costantemente alimentato nel presente, e affetto, perché tanti di noi hanno in famiglia qualche congiunto che ha militato in questo glorioso reparto".L'assessore ha sottolineato quanto "l'8° Reggimento, in linea con lo spirito degli Alpini e con il legame al beato don Gnocchi, abbia saputo alimentare i legami con la comunità anche per mezzo di iniziative speciali quali il coinvolgimento dell'associazione Progetto Autismo Fvg", presente all'incontro di saluto insieme a sindaci del territorio e amministratori locali, rappresentanti dell'Ana e militari in quiescenza."Siete per tutti noi - ha concluso Zilli rivolta ai soldati - un esempio di abnegazione, spirito di sacrificio, fedeltà alla bandiera e di operosità coraggiosa e silente in favore della pace". ARC/PPH/gg