Istruzione: 14,6 mln euro per costruzione nuove scuole in Fvg

Enti locali possono manifestare interesse entro 9/3Entro il prossimo 9 marzo, gli enti locali potranno manifestare il proprio interesse alla costruzione di scuole innovative grazie alle risorse messe a disposizione dall'Inail per il Friuli Venezia Giulia pari a 14,6 milioni di euro.Comuni e Uti della regione possono candidarsi ad ospitare gli investimenti immobiliari che l'Inail ha previsto per l'edilizia scolastica. In particolare, gli enti locali devono essere proprietari delle aree oggetto di intervento interessate alla costruzione di scuole innovative e le aree individuate per la realizzazione devono risultare urbanisticamente consone all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche tenendo conto di eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva.Gli enti locali devono inoltre aver provveduto all'aggiornamento della banca dati dell'edilizia scolastica regionale.Gli immobili che sorgeranno nelle localizzazioni individuate saranno costruiti a cura e spese dell'Inail e resteranno di sua proprietà.I canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario dovrebbe corrispondere all'Inail saranno posti a carico della Regione dal momento in cui gli edifici scolastici nuovi saranno consegnati agli enti locali individuati.Resteranno a carico dell'ente locale le spese per le indagini preliminari, la progettazione, gli arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica, eventuale demolizione dei fabbricati, la bonifica delle aree, le spese per la collocazione temporanea in altre strutture degli alunni durante i lavori.ARC/COM/fc