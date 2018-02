Istruzione: 23/2 incontro a Pn su orientamento educativo precoce

Pordenone, 21 feb - Le politiche attivate dalla Regione in tema di orientamento educativo precoce, rivolto ai primi cicli dell'istruzione scolastica, verranno presentati in corso di un incontro in programma venerdì 23 febbraio a partire dalle 9.30 nell'auditorium della Regione a Pordenone. In quell'occasione sarà anche illustrato il progetto europeo Erasmus+KA2 "I know what I want to be" operativo in questo specifico settore, coordinato dall'Istituto comprensivo 'Margherita Hack' di Maniago, in partnership con altre scuole dell'Unione e sostenuto dal Friuli Venezia Giulia in qualità di partner associato.L'incontro, intitolato "So cosa voglio essere da grande" intende presentare le politiche e le azioni messe in campo dalla Regione in tema di orientamento educativo precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia. Inoltre verranno illustrati gli strumenti a disposizione degli Istituti scolastici del territorio e le relative modalità di accesso.I lavori della giornata avranno anche un altro obiettivo: attraverso la partecipazione di esperti e docenti, si farà il punto sulle esperienze e le buone pratiche realizzate a livello nazionale ed europeo sia per incrementare il senso di appartenenza di bambini e ragazzi al sistema scolastico sia per favorire la comprensione dell'utilità dei percorsi formativi per i propri obiettivi professionali futuri.Sul sito della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it si possono trovare informazioni sul calendario dei lavori e le indicazioni per le iscrizioni all'incontro. ARC/AL/ep