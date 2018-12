Istruzione: Rosolen, bando per celebrare Giorno Memoria e Ricordo

Rivolto a scuole e comuni con dotazione finanziaria di 80mila euroTrieste, 4 dic - L'obiettivo è sostenere iniziative, incontri e viaggi che celebrino il Giorno della Memoria (27 gennaio) e il Giorno del Ricordo (10 febbraio); lo strumento è un bando che si rivolge alle istituzioni scolastiche e alle amministrazioni comunali; lo stanziamento complessivo è di 80mila euro. L'auspicio è che le scuole "mettano i ragazzi nelle condizioni di sapere, di conoscere, di capire alcuni passaggi fondamentali della nostra storia, che non possono e non devono essere taciuti".Così l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, che ricorda che "questo il bando pubblicato dalla Regione in questi giorni risponde a precise richieste di diversi soggetti. A ottobre il Consiglio regionale ha approvato una legge che ha reso possibile la stesura e la pubblicazione del bando. L'ultima tappa sarà a gennaio, quando daremo il via libera al ddl sull'istruzione, che sancisce un percorso ufficiale per attività, iniziative e appuntamenti legati a queste due date"."La partecipazione al bando - spiega Rosolen - è riservata a istituzioni scolastiche capofila di reti di scuole (almeno tre strutture) e ad amministrazioni comunali, purché collaborino con una o più istituzioni scolastiche statali o paritarie. Sono stati fissati criteri oggettivi, consultabili da tutti, per garantire la massima trasparenza. Complessivamente, ci sono 80mila euro e la spesa ammissibile per le singole domande non può superare i 30mila euro"."Il treno della memoria è un chiaro esempio di iniziativa brillante e collaudata. Ci sono passaggi crudi della nostra storia che devono essere studiati e analizzati, perché solo la consapevolezza può scongiurare il rischio di regressioni culturali. Sul sito della Regione, è possibile apprendere ogni dettaglio del bando; da parte mia - aggiunge l'assessore - esprimo la massima disponibilità a dare spiegazioni e informazioni ulteriori".Infine Rosolen conclude auspicando che "nell'ambito delle celebrazioni, si trovi il modo di proiettare il film 'Red Land - Rosso Istria', che descrive la commovente storia di Norma Cossetto. Leggo i numeri e fatico a comprendere: in Italia, ci sono circa 4mila e 500 schermi, ma solo una settantina di cinema, in due settimana, ha inserito 'Red Land - Rosso Istria' nella programmazione. Il fenomeno rasenta il surreale se ci si sofferma sul numero di spettatori, e sul movimento di opinione che il film ha saputo mobilitare, anche sui canali di comunicazione social". ARC/Com/ep