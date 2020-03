Istruzione: Rosolen, limite Isee a 10mila euro per borse di studio

Sostieni TriestePrima Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di TriestePrima ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli quanto donare:

Trieste 13 mar - La Regione ha disposto di alzare da 7mila e 500 euro a 10mila euro il limite Isee per la concessione di borse di studio a studenti iscritti alle scuole di secondo grado per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto e per l'accesso ad altri servizi di natura culturale.È quanto ha stabilito oggi la Giunta regionale approvando una delibera proposta dall'assessore all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen.L'importo complessivo messo a disposizione per la copertura delle borse di studio è in linea con quello dello scorso anno, poco più di mezzo milione di euro (553mila euro).Come ha sottolineato Rosolen "abbiamo ritoccato la soglia minima dell'Isee per allargare la platea di potenziali beneficiari. La cifra che verrà stanziata per ogni domanda accolta sarà di 200 euro. Ragionevolmente, potremo soddisfare circa 2mila e 500 richieste di contributo. In base ai dati dello scorso anno, tutti i potenziali beneficiari sarebbero soddisfatti"."Il criterio che determina una sorta di primogenitura tra i richiedenti contributo è l'Isee crescente: è evidente che adotteremo un criterio che salvaguardi, in prima battuta, le famiglie più bisognose. Qualora venissero accolte meno domande, naturalmente, la somma pro capite sarà destinata a salire fino all'esaurimento dei fondi disponibili" ha aggiunto l'assessore."Come già in altri provvedimenti - ha spiegato ancora Rosolen - stiamo modificando i criteri di accesso legati all'Isee per esorcizzare il rischio di escludere troppe famiglie del nostro territorio. Un livellamento verso il basso di questi criteri produce l'effetto paradossale di tagliare fuori il ceto medio e divenire una misura appetibile solo per persone che, versando in difficoltà particolarmente pronunciate, potrebbero accedere ad altri servizi. Spetta alla Regione e, allargando il compasso, al comparto pubblico trovare un modo per conciliare esigenze, aspettative e tutele ragionevoli"."Naturalmente, vista la situazione, ogni tempistica rispetto alla presentazione delle domande verrà prorogata a una data che comunicheremo con ampia evidenza" ha concluso Rosolen. ARC/SSA/gg