Lavoro: 4/7 a Udine confronto tra PA, imprese e enti di formazione

Trieste, 29 giu - "Lavoro in Fvg, una sfida per tutti". Questo il titolo del dibattito pubblico che si terrà giovedì 4 luglio dalle 9.30 alle 12.30 presso l'Auditorium Comelli in via Sabbadini a Udine.Interverranno l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, il presidente dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal) Domenico Parisi e rappresentanti del tessuto produttivo, degli enti di formazione e della Regione.L'occasione consentirà di confrontarsi sui dati del mercato del lavoro, sugli strumenti e le misure messe in campo dalla Regione e di valutare quali percorsi definire per perfezionare la ricerca di figure professionali e i fabbisogni formativi. ARC/Com