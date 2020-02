Lavoro: approvato protocollo di collaborazione Regione-Coselag

Trieste, 7 feb - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al Lavoro, ha approvato oggi lo schema di Protocollo di collaborazione tra Regione e il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (Coselag).Obiettivo della partnership realizzare attività di reciproco interesse nell'erogazione di servizi a favore delle imprese presenti nel comprensorio del Consorzio e dei loro lavoratori, dando soddisfazione ai fabbisogni di carattere occupazionale e formativo, soprattutto in vista di nuovi insediamenti in quest'area che comprende anche il Punto franco industriale di Trieste.Favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione dell'intero sistema economico-produttivo del territorio, promuovendo in particolare l'accesso ai servizi di politica attiva del lavoro da parte delle imprese del comprensorio Coselag, rappresenta, infatti, un obiettivo condiviso da Regione Friuli Venezia Giulia e Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.Il Protocollo approvato non comporta oneri finanziari diretti a carico del bilancio regionale. ARC/RT/GG