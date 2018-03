Lavoro: convenzione Regione-Inps per azioni politica attiva

Trieste 1 mar - È stata sottoscritta oggi la convenzione fra Regione e direzione Inps del Friuli Venezia Giulia che permetterà di utilizzare le risorse statali residue destinate, per il periodo 2014-16, alla concessione sul territorio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per azioni di politica attiva del lavoro.Nelle more del perfezionamento del complesso iter di quantificazione delle risorse nazionali, la convenzione sarà utilizzata nell'immediato per erogare, a valere su risorse esclusivamente regionali, un'indennità di partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro a favore delle lavoratrici e dei lavoratori ai quali, pur avendo frequentato correttamente i relativi percorsi di riqualificazione, non sia risultato possibile riconoscere il trattamento di mobilità in deroga previsto dalle intese sottoscritte in sede di Tavolo regionale di concertazione a fine 2016.La convenzione sottoscritta oggi rappresenta l'ulteriore conferma del costante e proficuo rapporto di collaborazione fra Regione e direzione regionale Inps del Friuli Venezia Giulia e costituisce un importante segnale di attenzione per le lavoratrici e i lavoratori che si sono diligentemente attivati partecipando alle azioni di politica attiva del lavoro messe a disposizione dall'Agenzia regionale per il lavoro.ARC/COM/fc