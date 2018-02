Lavoro: ok preliminare a regolamento tirocini

Trieste, 23 feb - La Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento per l'attivazione di tirocini previsti dalla legge regionale 18/2005 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).Il provvedimento recepisce gli accordi (giugno 2012 e gennaio 2015) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in tema di tirocini e l'accordo sulle linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero (agosto 2014).Il regolamento disciplina in maniera complessiva le diverse tipologie di tirocini che possono essere attivati: tirocini extracurricolari formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento al lavoro anche a favore di soggetti svantaggiati; i tirocini estivi; i tirocini di orientamento, formazione e inserimento e reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.Sullo schema di regolamento, lo scorso 7 dicembre la commissione regionale per il Lavoro aveva espresso il proprio parere favorevole. Dopo l'approvazione odierna da parte della Giunta, la misura viene ora trasmessa al consiglio delle Autonomie locali per l'espressione del previsto parere. ARC/PPHfc