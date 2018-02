Lavoro: presentati a imprese del commercio incentivi occupazione

Pordenone, 20 feb - Sono stati presentati alle imprese e operatori del settore commercio della Destra Tagliamento i servizi dedicati dalla Regione al lavoro e all'occupazione: incentivi alle assunzioni, sgravi contributivi, consulenza per la selezione al personale, strumenti formativi, misure previste dal progetto Pipol/Garanzia giovani, tirocini formativi.L'iniziativa, organizzata dall'Agenzia regionale per il lavoro della Regione, in collaborazione con Confcommercio-Ascom di Pordenone, l'Ordine dei consulenti del lavoro di Pordenone e l'Associazione Piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia-Confapi FVG, ha permesso ai rappresentanti del tessuto economico produttivo del territorio di conoscere opportunità per favorire l'occupazione.L'iniziativa di Pordenone si inserisce in una serie di incontri promossi dall'Agenzia regionale per il lavoro sull'intero territorio del Friuli Venezia Giulia.Il prossimo appuntamento si svolgerà a Trieste l'1 marzo, nella sede di Confcommercio, e sarà incentrato sul settore turistico e sulla formazione nel settore alberghiero. ARC/CM/ep