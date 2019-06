Lavoro: prorogato fino a fine anno progetto pilota smart work "Vela"

Trieste, 29 giu - Su proposta del Governatore, Massimiliano Fedriga, di concerto con l'assessore alla Funzione pubblica, Sebastiano Callari, la Giunta regionale ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2019 dell'azione pilota del progetto "Vela", un'azione sperimentale per l'introduzione dello "Smart Work", il lavoro a distanza, nell'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia.L'iniziativa, avviata l'1 novembre 2018 e ammessa a finanziamento sul Programma operativo nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 FSE/FESR, mira infatti a valutare la possibilità di avviare nella pubblica amministrazione il telelavoro.Dei soggetti sperimentatori inizialmente ammessi all'azione pilota del progetto, a oggi ne sono attivi ventisei (funzionari) in modalità di telelavoro domiciliare, due in telecentro.Il progetto sta consentendo di valutare i molteplici aspetti organizzativi e logistici che serviranno per disciplinare strutturalmente le modalità di lavoro flessibile attivate.In particolare, la proroga consente alla Regione di disporre di una traccia per la riattivazione di tale modalità di lavoro ma anche una mappa delle attività che potranno essere implementate nel prossimo biennio per poter integrare lo "Smart Work" a regime nell'ambito dell'Amministrazione.Lo "Smart Work" è un metodo di lavoro che si distingue perché è privo di vincoli di orario e sede di lavoro.Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale ha stabilito di mantenere in capo alla Direzione generale la gestione delle attività di chiusura del progetto "Vela".Di trasferire, dal prossimo 1 agosto, la gestione delle risorse umane che opereranno in modalità di telelavoro e telecentro e i relativi rapporti e adempimenti con le Direzioni centrali interessate.Nonché le attività future di implementazione dello "Smart work", dalla Direzione Generale alla Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione. ARC/CM