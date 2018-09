Lavoro: Regione e Uniud portano imprese agroalimentari a Friuli Doc

Udine, 11 settembre - Le aziende del settore agroalimentare saranno protagoniste dell'appuntamento che la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Udine organizzano in concomitanza con la kermesse udinese di Friuli Doc.



La Regione con i servizi alle imprese, e l'Ateneo udinese con il proprio Punto impresa, si confronteranno con le aziende del settore agroalimentare del territorio in un tavolo di lavoro che si svolgerà venerdì 14 settembre alle 11 nella sala Atti di palazzo Antonini, in via Petracco 8 a Udine.



Per l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, si tratta di una "positiva collaborazione instaurata fra università di Udine e Regione che assieme intendono supportare le aziende con misure e strumenti nei processi di crescita e di sviluppo". Una sinergia che, secondo Rosolen "trova maggior ragione d'essere proprio nell'agroalimentare, uno dei segmenti più significativi dell'economia regionale sia per le sue dimensioni che per il valore strategico di collegamento tra più settori produttivi".



All'evento interverranno Gianni Fratte, responsabile dei servizi alle imprese della direzione regionale lavoro e formazione, Marco Sartor, delegato dell'ateneo friulano ai rapporti con gli ex studenti e con le imprese, Natalia Paganelli della Fondazione Crui per le università italiane e Claudio Filipuzzi, presidente dell'Agenzia Agrifood Fvg.



Servizi alle imprese è l'unità organizzativa all'interno della direzione regionale per il lavoro che si occupa dei contatti con le imprese attraverso l'analisi dei fabbisogni, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e mettendosi a disposizione per un accesso facilitato e un accompagnamento anche verso altre strutture specialistiche.



Il Punto Impresa, avviato ufficialmente lo scorso marzo nell'ambito del progetto "Cantiere Friuli" con il sostegno della Fondazione Friuli, rappresenta il punto di primo contatto e informazione tra imprese e Ateneo friulano per l'incontro tra domanda e offerta di servizi di ricerca, didattica e occupazione. ARC/Com/SSA/ep