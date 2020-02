Lavoro: Rosolen, al via ciclo di incontri per le imprese che assumono

Trieste, 4 feb - "Un ciclo di cinque incontri studiati per informare le imprese su misure e strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione regionale per promuovere l'occupazione e un'occasione preziosa per rafforzare la collaborazione tra Regione, tessuto produttivo e sistema imprenditoriale".L'assessore regionale al Lavoro e formazione Alessia Rosolen ha definito così "Speciale lavoro 2020", iniziativa organizzata per presentare le nuove misure regionali a sostegno delle assunzioni mirate a rafforzare la stabilità e la qualità del lavoro.Si tratta di cinque appuntamenti pubblici dedicati agli incentivi sia regionali sia nazionali legati alle assunzioni, nel corso dei quali saranno illustrate misure e opportunità a vantaggio delle imprese del Friuli Venezia Giulia in materia di lavoro, formazione e occupazione."Sono tre le azioni principali studiate dall'Amministrazione regionale a vantaggio delle aziende - ha spiegato l'assessore Rosolen -: gli incentivi alle stabilizzazioni per trasformare i contratti precari in contratti a tempo indeterminato; la valorizzazione dei Centri per l'impiego grazie alla previsione di contributi ad hoc per chi si rivolgerà a queste strutture; una premialità legata agli investimenti sul welfare aziendale per favorire l'assunzione delle donne precarie con figli minori di cinque anni a carico".Sarà Udine a ospitare il primo appuntamento fissato per giovedì 6 febbraio alle 15 a palazzo Belgrado (piazza Patriarcato, Salone del Consiglio). Martedì 11 febbraio, sempre alle 15, sarà la volta di Trieste, dove l'incontro è previsto nella sala Tessitori del Consiglio regionale (Piazza Oberdan 5). L'iniziativa "Speciale lavoro 2020" si sposterà quindi a Pordenone lunedì 17 febbraio, alle 15, nella Sala del Consiglio (ex Provincia) in largo San Giorgio e quindi a Gorizia martedì 18 febbraio, alle 15, nella sala del Consiglio (ex Provincia) in corso Italia. Il ciclo si concluderà a Tolmezzo lunedì 2 marzo alle 15 nella sala Conferenze dell'Uti della Carnia, in via Carnia Libera.A incontrare le imprese ci saranno Anna D'Angelo, direttore del servizio 'Interventi per i lavoratori e le imprese', Alessandra Miani, responsabile della struttura 'Interventi di politica attiva del lavoro' che approfondirà le modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi entrato in vigore quest'anno. Flavia Maraston, responsabile della struttura 'Collocamento mirato', si occuperà degli incentivi regionali studiati per superare le fragilità occupazionali, mentre Gianni Fratte, responsabile della struttura 'Servizi alle imprese' parlerà dei nuovi scenari in co-progettazione con le aziende.La partecipazione agli incontri è libera, ma per motivi organizzativi viene richiesta l'iscrizione attraverso il link http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/iscrizione.asp?evento=16381Per contatti e informazioni sulle iniziative ci si può rivolgere alla Segreteria organizzativa 'Servizi alle imprese', tel. 0432-279959-279954 e-mail servizi.imprese@regione.fvg.it.Gli appuntamenti sono pubblicati sul sito regionale alla pagina web http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=163 81. ARC/CCA/ma