Lavoro: Rosolen, ciclo di incontri su misure a sostegno occupazione

Trieste, 9 feb - Speciale Lavoro. Si intitola così l'iniziativa della Regione che presenterà le nuove misure regionali a sostegno delle assunzioni, volte a rafforzare la stabilità e la qualità del lavoro.Si tratta di cinque incontri pubblici nel corso dei quali verranno presentate le novità 2019 in tema di incentivi, sia regionali sia nazionali, legati all'assunzione e si darà conto delle misure e delle opportunità a disposizione delle imprese del Friuli Venezia Giulia in materia di lavoro, formazione e occupazione.Il primo evento è previsto a Trieste nella sala Tessitori del Consiglio regionale (piazza Oberdan 6) nella giornata di giovedì 14 febbraio, alle 15. I seguenti saranno martedì 19 febbraio a Pordenone, sempre alle 15, nella sala del Consiglio dell'ex Provincia in largo San Giorgio e poi a Gorizia mercoledì 20 febbraio, alle 15, nella sala del Consiglio dell'ex Provincia, in corso Italia. Gli ultimi due appuntamenti si terranno a Udine mercoledì 27 febbraio, alle 15, nel Salone del Consiglio di Palazzo Belgrado in piazza Patriarcato e a Tolmezzo giovedì 29 febbraio, alla medesima ora, nella sala conferenze dell'Uti della Carnia, in via Carnia Libera.A tutti gli incontri interverranno Gianni Fratte, responsabile della struttura "Servizi alle imprese" della Regione, che illustrerà le misure e i servizi per il lavoro e Alessandra Miani, responsabile della struttura "Interventi di politica attiva del lavoro", la quale parlerà del nuovo regolamento sugli incentivi regionali alle assunzioni entrato in vigore a gennaio di quest'anno.L'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, che parteciperà all'incontro inaugurale a Trieste ha spiegato che "questi appuntamenti sono importanti perché hanno l'obiettivo da un lato di informare le imprese del territorio sulle misure e gli strumenti a loro disposizione e dall'altro costituiscono l'occasione per rafforzare la collaborazione tra la Regione, il tessuto produttivo e il sistema delle aziende".In merito alle novità del regolamento l'assessore ha rimarcato "l'attenzione della Regione per le imprese che assumono, che si concretizza attraverso tre azioni principali: gli incentivi alle stabilizzazioni, che permetteranno di trasformare i contratti precari in contratti a tempo indeterminato; la valorizzazione dei Centri per l'impiego, prevedendo contributi ad hoc per le imprese che si rivolgeranno a queste strutture; la premialità per l'investimento sul welfare aziendale, favorendo l'assunzione delle donne precarie con figli a carico minori di cinque anni".Per motivi organizzativi, la partecipazione agli incontri è subordinata all'iscrizione, che si può effettuare collegandosi al seguente link: http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=134 01Per maggiori informazioni sulle iniziative ci si può rivolgere alla segreteria organizzativa Servizi alle imprese (tel. 0432-279959-279954, email servizi.imprese@regione.fvg.it). ARC/Com/MA/ep