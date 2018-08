Lavoro: Rosolen, confermata presenza in attività network Eures

Trieste, 11 ago - La Regione aderirà in qualità di partner alla sesta edizione del progetto Your first Eures job (Yfej 6.0). L'iniziativa consentirà da un lato di supportare i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, interessati a questo tipo di esperienza, a trovare un'opportunità di tirocinio, apprendistato o lavoro in un altro Paese dell'Ue e, dall'altro, agevolerà le aziende locali, in particolare piccole e media imprese, nell'individuare le figure professionali a loro necessarie.La decisione, assunta dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore a Lavoro e Formazione, Alessia Rosolen, consentirà di proseguire lungo il percorso tracciato dalle precedenti edizioni del progetto che si incardina nelle attività della rete Eures. In particolare, verranno potenziati lo scambio d'informazioni per lavoratori e datori di lavoro, lo sviluppo di servizi per il reclutamento e il collocamento nelle imprese e i partenariati cross-border e saranno rafforzate le partnership tra istituzioni e organizzazioni nazionali ed europee aderenti al network Eures. ARC/MA/fc