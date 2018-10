Lavoro: Rosolen, Cpi strategici: accogliamo contributi per migliorarli

Trieste, 18 ott - "Il potenziamento dei Centri per l'Impiego è un tassello fondamentale nel percorso di rafforzamento delle politiche per il lavoro di questa regione e ogni contributo teso a migliorare i servizi sarà accolto con interesse e soddisfazione: riscontro un crescente interesse della politica regionale nei confronti dell'istruzione e del lavoro, che è un'ottima notizia per tutta la comunità regionale. Ci attende un lavoro impegnativo, auspico davvero che il confronto sia sempre schietto e diretto".Così l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, nel puntualizzare che "nessuno confonde il servizio pubblico con una riserva di caccia esclusiva. L'interesse dei consiglieri regionali non costituisce una minaccia per i Cpi, ma rappresenta un'ottima notizia per chi interpreta la politica come un servizio alla collettività"."Sono una convinta sostenitrice dei Cpi e ricordo che, già allo stato, ci sono persone molto preparate che garantiscono professionalità, impegno e dedizione quotidianamente", conclude Rosolen. ARC/Com/ep