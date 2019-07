Lavoro: Rosolen, definiti piano potenziamento Cpi e ruolo navigator

Trieste, 12 lug - Sarà operativo dall'autunno il piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego (Cpi) e delle politiche attive del lavoro.Si prevedono 73 nuovi inserimenti negli organici dei Cpi (52 assunzioni a tempo indeterminato e 21 inizialmente a tempo determinato, con la prospettiva di una trasformazione contrattuale) cui si sommeranno i 46 i navigator assegnati al Friuli Venezia Giulia: 21 nell'udinese (7 nel Cpi di Udine, 3 a Tolmezzo, 2 a Cervignano, Cividale, Gemona, Latisana, 1 a San Daniele, Tarcento e Codroipo) 10 a Trieste, 9 nel pordenonese (5 Pordenone, 1 a Maniago, Sacile, Spilimbergo e San Vito al Tagliamento) e 6 nell'isontino (3 a Gorizia e 3 a Monfalcone).Attività e mansioni dei navigator e rapporto tra la Regione Fvg e Anpal servizi Spa sono stati definiti da una convenzione illustrata con una delibera approvata dalla Giunta regionale nella seduta odierna. I navigator, in Fvg come in tutte le altre regioni, affiancheranno e supporteranno il personale dei Centri per l'impiego nelle varie fasi previste dal Reddito di cittadinanza, che prevede un percorso di formazione e di ricollocazione delle persone disoccupate iscritte ai Cpi. Ai navigator spetterà altresì il compito di garantire uniformità nel percorso di riqualificazione dei candidati e dovranno supportare i servizi regionali per il lavoro nella gestione dei rapporti con il mondo delle imprese, gli enti di formazione e le varie strutture dell'istruzione.Come ricordato dall'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, "il Reddito di cittadinanza è una misura voluta dal governo centrale e la figura del navigator nasce per assicurare un'erogazione del servizio precisa e puntuale"."In questa partita - aggiunge Rosolen - la Regione interpreta un ruolo di rispettoso soggetto esecutore, che recepisce le direttive del governo centrale e le applica con correttezza e serietà. Ho già puntualizzato che ritengo urgente un piano di rafforzamento dei Cpi e considero altresì strategico individuare sedi che abbiano determinati requisiti, sia sotto il profilo logistico che della capacità di accoglienza. È importante che il personale sia formato in modo completo e che sia in grado di comprendere le esigenze reali del candidato; è necessario un rapporto costante con le aziende del territorio, che devono essere messe nelle condizioni di riporre fiducia nelle capacità di reclutamento dei Cpi. Ovviamente, è doveroso che, sin dalle prime fasi, sia fatta chiarezza attorno al ruolo del Navigator: nuove professionalità sono utili e preziose se affiancano i lavoratori già presenti e forniscono un valore aggiunto, in un contesto di massima correttezza e trasparenza".Infine, un aspetto nel quale l'assessore ripone particolare attenzione riguarda i lavoratori precari di Anpal Servizi."In un allegato alla convenzione - sottolinea l'assessore - abbiamo espressamente richiesto che nelle ulteriori attività legate alla corretta erogazione del servizio venga assicurata la continuità lavorativa a chi ha già maturato un'esperienza sul campo dimostrando professionalità e competenze"."La delibera di oggi - conclude Rosolen - dimostra la totale disponibilità della Regione a sostenere lo Stato centrale e ad affiancare alle politiche attive del lavoro messe in campo autonomamente dal Fvg le linee di indirizzo provenienti da Roma. Naturalmente, saremo molto attenti a garantire che il servizio migliori e soddisfi le richieste del mercato. Tutti i soggetti dovranno dimostrare disponibilità e capacità di dare una risposta sistemica alle sfide del mondo del lavoro". ARC/Com/EP