Lavoro: Rosolen firma a Roma convenzione Anpal e accordo Emmezeta Moda

Trieste, 17 lug - Firmata oggi a Roma presso la sede del ministero dello Sviluppo economico la convezione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Anpal servizi Spa che definisce ruoli e mansioni dei navigator e getta le basi per lo sviluppo del "piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" che sarà operativo dall'autunno.L'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen aveva portato all'attenzione della Giunta regionale l'accordo sottoscritto oggi con una delibera approvata nella seduta di venerdì scorso.Nel pomeriggio Rosolen ha altresì sottoscritto presso il Ministero del Lavoro l'accordo che prevede l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori del punto vendita di Bagnaria Arsa di Emmezeta Moda per 12 mesi decorrenti dal primo luglio 2019. ARC/Com/ep