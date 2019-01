Lavoro: Rosolen, firmato protocollo per dipendenti di Italcementi a Ts

Trieste, 30 gen - Firmato oggi nella sede del Consiglio regionale in piazza Oberdan il protocollo tra Regione Fvg, Italcementi e organizzazioni sindacali per la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro a favore dei dipendenti dello stabilimento triestino. La sottoscrizione costituisce l'attuazione pratica di quanto deliberato dalla Giunta regionale nella seduta di venerdì scorso.Il protocollo è funzionale al perfezionamento della procedura di concessione della Cassa integrazione straordinaria (Cigs), di competenza del ministero del Lavoro, a favore dei lavoratori che operano nella sede triestina dell'impresa. Per la sottoscrizione dell'accordo di cassa le parti sono state già convocate dal Ministero del lavoro per la giornata del 12 febbraio. Alla riunione sarà presente anche l'Amministrazione regionale."Tutti i soggetti coinvolti si sono mossi tempestivamente - spiega Rosolen - per creare le condizioni affinché, fin da subito, venga tutelato il reddito dei lavoratori con l'ammortizzatore sociale e ci si adoperi, contestualmente, per la loro ricollocazione". ARC/Com/ep