Lavoro: Rosolen, lunedì 25/11 recruiting Day a Monfalcone

Trieste, 22 nov - Ammontano a 155 unità i fabbisogni espressi dalle aziende che prenderanno parte al Recruiting Day di lunedì prossimo, organizzato a Monfalcone (Gorizia) su iniziativa di Regione, Comune e Fincantieri. All'orizzonte, l'assunzione di 35 carpentieri, 53 saldatori, 57 tubisti e 10 altre figure professionali nel ramo della navalmeccanica, che andranno a completare l'organico non solo dell'azienda leader della cantieristica ma anche di 15 imprese dell'indotto.Ne hanno dato notizia oggi l'assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, e il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint."Un appuntamento importante per il territorio - ha sottolineato l'assessore - al quale abbiamo invitato oltre 13mila persone, attingendo ai database dei Centri per l'impiego e coinvolgendo inoltre soggetti che abbiano frequentato istituti o corsi di formazione attinenti alle posizioni vacanti".Per partecipare al Recruiting Day, che si terrà nel palazzo del Municipio, in piazza della Repubblica 8, con inizio alle ore 10, è preferibile iscriversi seguendo le indicazioni riportate sul portale www.regione.fvg.it. I candidati che si presenteranno senza aver effettuato la registrazione saranno tuttavia ugualmente ammessi ai colloqui."Il duplice obiettivo - ha quindi spiegato Rosolen - è di reperire professionalità già mature e di selezionarne, al contempo, di fresche da immettere sul mercato del lavoro, venendo incontro in maniera mirata alle esigenze del sistema produttivo regionale"."Quello che stiamo stringendo, attraverso il coinvolgimento di istituzioni, imprese e cittadini è dunque un vero e proprio patto per il lavoro, al quale - ha concluso l'assessore - Regione Fvg contribuirà attraverso gli strumenti a sua disposizione tra cui, in primo luogo, i corsi di formazione che, nel caso specifico del Recruiting Day di lunedì, saranno 5 e prenderanno il via a partire dal 9 dicembre prossimo". ARC/DFD/fc