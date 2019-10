Lavoro: Rosolen, serve confronto per cambiare modelli organizzativi

Da domani incontri con Cluster Fvg: via a Pn con MetalmeccanicaTrieste, 28 ott - Quali sono le sfide del mercato del lavoro nel presente e in prospettiva futura? Come cambiano mestieri e professioni? Cosa può fare la formazione per assecondare e anticipare le dinamiche della digitalizzazione del lavoro? Quali sono le tappe per avvicinarsi nel modo migliore al traguardo dell'industria 4.0? Quali sono le competenze di cui le aziende del territorio hanno bisogno? Come può e deve cambiare il processo di creazione di figure professionali per garantire un valore aggiunto per le imprese? Come cambia il Piano Integrato delle Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro (Pipol) della Regione?Sono alcuni dei temi che verranno toccati domani sera, martedì 29 ottobre, a Pordenone, alle ore 17 a Palazzo Mantica in Corso Vittorio Emanuele II 56, nel corso di una serata dedicata al Cluster Comet della Metalmeccanica. Sono previsti gli interventi di Saverio Maisto, direttore del Cluster della metalmeccanica, Michele Campione di Electrolux Innovation Factory, Roberto Siagri di Eurotech Spa, Oriana Cok del Gruppo Pragma e Alberto Cappellotto della Cappellotto Spa."Serve un confronto profondo e sistematico - evidenzia l'assessore Fvg a Lavoro e Formazione, Alessia Rosolen - tra istituzioni, tessuto socio-economico, parti sociali, categorie e tutti i soggetti coinvolti in questo processo per dare il via a una nuova fase di cambiamento nei modelli organizzativi e di avvicinamento tra domanda e offerta del mercato del lavoro".La seconda serata a tema verterà sul Cluster Arredo e Sistema Casa mercoledì 20 novembre 2019 a Udine, in sala Ajace. Previsti gli interventi di Carlo Piemonte, direttore del Cluster Arredo Casa Fvg, Silvano Zamò della Ilcam Spa, Emanuele Mariotto della Emanuele Mariotto Srl, Miriam Vernier della Midj Spa e Manuel Da Ros della Kristalia Srl.Il ciclo degli appuntamenti, finanziato dal Fondo sociale europeo, si chiuderà con il Cluster dell'Agroalimentare a Colloredo di Monte Albano (Udine) mercoledì 11 dicembre 2019 nella sala convegni in Piazza Castello 7. Attesi gli interventi di Pierpaolo Rovere del Cluster Agrifood FVG, Massimo Santinelli della Biolab Srl, Furio Suggi Liverani del Gruppo illy Spa, Alessandro Tomba della Roncadin Spa e Giovanni Cattaruzzi, presidente del Collegio dei Periti agrari Fvg. ARC/COM/Red