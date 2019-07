Lavoro & SviluppoImpresa Fvg: Lydia Alessio-Vernì nuova direttrice

Trieste, 31 luglio - Lydia Alessio-Vernì, attuale dirigente apicale dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (Ardiss), dal prossimo 2 agosto sarà la nuova direttrice generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa Fvg.

Lo ha deciso oggi la Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Funzione pubblica Sebastiano Callari.

Il conferimento dell'incarico, con contratto di diritto privato, è stato attribuito, si legge in delibera, "in virtù delle attitudini manageriali e delle capacità professionali della dirigente, come dimostrato nel corso della sua pluriennale attività svolta all'interno dell'Amministrazione regionale."

Lydia Alessio-Vernì, laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Trieste, è entrata in Regione nel 2000 ed è diventata dirigente superando un concorso nel 2008. ARC/GG/ppd