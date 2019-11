Maltempo: Bini, bene segnali concreti da Confidi e Cassa rurale Fvg

Trieste, 20 nov - "Le iniziative di Confidi e Cassa rurale Fvg sono l'ennesima dimostrazione di quanto il sistema regione sia concretamente vicino alle imprese, all'economia e ai cittadini del Friuli Venezia Giulia".Lo afferma l'assessore regionale ad Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, in relazione alla misura di sostegno annunciata da Confidi Friuli a favore delle aziende per il ripristino dei danni derivanti dal maltempo degli ultimi giorni e al plafond di finanziamenti messo a disposizione dalla Cassa rurale Fvg a imprese e privati per le medesime finalità.In sostanza, per quanto riguarda Confidi trattasi di uno sconto sulle commissioni pari al 50 per cento sui finanziamenti che potranno essere coperti dalla garanzia dei Confidi fino all'80 per cento, con un massimo di 100mila euro. Da Cassa rurale, invece, finanziamenti quadriennali che, per il primo anno, prevedono la sospensione integrale del pagamento delle rate, la gratuità delle spese di istruttoria e l'applicazione di un tasso di interesse agevolato."Momenti di difficoltà come questi - evidenzia Bini - possono essere superati anche grazie a un importante gioco di squadra. Noi, nella nostra storia, lo abbiamo sempre dimostrato". ARC/FC