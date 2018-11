Maltempo: Conte chiama Fedriga, tutta Italia con Fvg

Trieste, 2 nov - "Il premier Giuseppe Conte mi ha contattato poco fa per manifestare la vicinanza, sua personale e del Paese tutto, al Friuli Venezia Giulia a seguito dei gravi danni causati dall'ondata di maltempo". Lo rende noto il governatore Massimiliano Fedriga."Il Governo - fa sapere Fedriga - si è a tal proposito impegnato a mettere in campo ogni misura necessaria per dare risposta, nei tempi più brevi, alle migliaia di cittadini colpiti in questi lunghi giorni di agonia per l'intera comunità regionale.""Proprio a tal proposito - conclude il governatore - il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha voluto essere informato sulla situazione in essere, al fine di avere un quadro complessivo degli interventi da effettuare". ARC/COM/fc