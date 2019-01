Maltempo: Despar consegna a Fedriga 130mila euro per rimboschire Fvg

Trieste, 24 gen - 130mila euro: questo l'importo raccolto da Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto e l'Emilia Romagna, per il rimboschimento dei territori montani del Friuli Venezia Giulia colpiti dal maltempo.



L'assegno, che verrà versato sul conto della Protezione Civile Fvg, è stato consegnato stamane al governatore Massimiliano Fedriga dal direttore vendite Fabrizio Cicero Santalena, a margine dell'inaugurazione del nuovo negozio di piazza Unità a Trieste.



"Ringrazio Despar per aver offerto un importante contributo al ripristino del nostro patrimonio boschivo: una tangibile dimostrazione del solido legame del gruppo con il Friuli Venezia Giulia - ha commentato Fedriga - che si arricchisce di un gesto nobile, profondamente apprezzato da me personalmente e dall'intera comunità regionale."

ARC/DFD