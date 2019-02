Maltempo: Fedriga, 65mila euro da La7 per il rimboschimento del Fvg

Trieste, 12 feb - Ammonta a 65mila euro il contributo che La7 - grazie alla raccolta fondi "Un aiuto subito per i boschi devastati del Nordest", promossa a seguito delle alluvioni di ottobre e novembre - devolverà al Friuli Venezia Giulia.Lo ha comunicato il governatore Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro informale tenutosi stamane in Consiglio regionale con il direttore del Tg La7 Enrico Mentana."Una cifra sostanziosa, frutto della generosità di un Paese che non smette mai di stupire in termini di solidarietà - ha sottolineato Fedriga -, le cui specifiche modalità di impiego verranno definite assieme all'assessore alle Risorse forestali Stefano Zannier.""Ringrazio dunque il direttore Mentana per essersi reso parte attiva nella promozione di un'iniziativa nobile, che beneficerà non solo il Friuli Venezia Giulia ma anche il Veneto e il Trentino Alto Adige; un pensiero particolare va inoltre chi - ha concluso Fedriga - ha voluto regalare, con la propria donazione, un sorriso alle comunità duramente colpite dal maltempo dello scorso anno." ARC/DFD