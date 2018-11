Maltempo: Fedriga, attivo c/c per sostenere popolazione colpita

Trieste, 5 nov - "La Protezione Civile regionale ha aperto un conto corrente per raccogliere le donazioni a supporto delle popolazioni colpite dal maltempo della scorsa settimana".Lo annuncia il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a margine dell'odierno sopralluogo in Carnia con il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli."Oltre alle risorse già reperite a livello nazionale e regionale - spiega il governatore - occorre che il Paese faccia quadrato attorno al Friuli Venezia Giulia per sanare danni che, da una prima stima, superano il mezzo miliardo"."Ecco perché mi appello a tutte le donne e gli uomini di buon cuore - conclude Fedriga - affinché apportino il loro concreto contributo per lenire le sofferenze di migliaia di cittadini in difficoltà".I versamenti vanno effettuati sul conto corrente bancario della Protezione Civile, attivo presso l'Unicredit Banca, con causale "Subito al lavoro nelle aree colpite dall'alluvione 2018 i Fvg". L'Iban di riferimento è IT47 W 02008 02230 000003120964. ARC/COM/fc/ep