Maltempo: Fedriga, domani Borrelli incontra sindaci a Tolmezzo

Trieste, 1 nov - Il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, sarà domani a Tolmezzo (ore 10.30, sede ex comunità montana della Carnia, via Carnia LIbera 1944 29) insieme al governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e al vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, per incontrare i sindaci dei comuni della regione duramente colpiti dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi.



"È un importante riconoscimento - evidenzia Fedriga - dell'attenzione dedicata dal Governo al nostro territorio in momenti così difficili. La presenza di Borrelli - prosegue Riccardi - servirà anche a certificare lo straordinario lavoro che stanno svolgendo volontari e tecnici della Protezione civile regionale, così come tutte le forze che abbiamo messo in campo per fronteggiare la grave emergenza".



Dopo la riunione, Borrelli effettuerà un breve sopralluogo nell'area circostante con i vertici della Giunta regionale.





