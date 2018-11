Maltempo: Fedriga, domani sopralluogo in Carnia con Toninelli

Trieste, 4 nov - Il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sarà domani in Friuli Venezia Giulia per un sopralluogo in alcune delle aree più colpite dal recente maltempo insieme al governatore Massimiliano Fedriga e al vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi."Ancora una volta - evidenzia Fedriga - va sottolineata la massima attenzione che il Governo nazionale sta riservando alla nostra regione sui temi correnti e, come in questo caso, sulle situazioni di grande emergenza",Fedriga, Riccardi e Toninelli si recheranno in Carnia, tra Ovaro, Paluzza e Tolmezzo, incontrando i rispettivi sindaci e verificando direttamente la situazione della viabilità, in particolare quella sulla SR355 della Val Degano e sulla SS52 Carnica.ARC/FC