Maltempo: Fedriga-Gava, 40 mln euro per messa sicurezza Fvg

Udine, 5 nov - "Il Ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione 40 milioni di euro per attuare tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologici."Lo ha reso noto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine dell'incontro tenutosi stamane a Trieste tra la Regione e il ministero dell'Ambiente, rappresentato dal sottosegretario Vannia Gava."Curare i fiumi e salvaguardare i boschi è il primo fondamentale passo nella prevenzione di situazioni drammatiche come quelle vissute la scorsa settimana, il cui impatto continuerà purtroppo, a dispetto dell'immediato stanziamento di risorse e dell'egregio lavoro svolto da tutti i soccorritori, a produrre disagi e difficoltà nei mesi a venire.""La contestuale tutela della sicurezza dei cittadini e del patrimonio ambientale è un obiettivo verso il quale la Regione sta puntando con la massima decisione: non è un caso dunque che il Friuli Venezia Giulia sia la prima realtà ad aver intrapreso quel percorso virtuoso che ha permesso di reperire i fondi da investire sul territorio"."Un traguardo che è stato tagliato grazie all'impegno del Ministero dell'Ambiente, e in particolar modo del sottosegretario Vannia Gava, a cui vanno i ringraziamenti miei personali e di tutta la comunità regionale", ha concluso Fedriga. ARC/COM/fc