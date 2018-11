Maltempo: Fedriga, grazie a Governo per primo stanziamento da 6,5 mln

Trieste, 9 nov - "Ringrazio il Governo per questo primo stanziamento di 6,5 milioni di euro al Friuli Venezia Giulia: sono state riconosciute le emergenze e i danni più gravi a Veneto, Liguria e alla nostra regione in quanto territori più colpiti".Lo commenta il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla conferma del riparto disposto a valere sul Fondo per le emergenze nazionali per consentire gli immediati interventi di ripristino della viabilità e il completamento delle operazioni di soccorso e pronto intervento."La proporzione del riparto è un riconoscimento e una prima risposta importante per i nostri territori", ha aggiunto Fedriga, ringraziando anche per la celerità con cui è giunto il provvedimento.Nei prossimi giorni ai 53,5 milioni di euro complessivi assegnati alle Regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza - oltre a Fvg, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano - il Consiglio dei ministri aggiungerà altri 200 milioni di euro che saranno stanziati in via amministrativa per un ulteriore intervento di emergenza, in attesa della definitiva quantificazione dei danni. ARC/EP