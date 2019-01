Maltempo: i Borghi più belli Fvg aprono tesori per raccogliere fondi

Bini, iniziativa solidale per Sappada fa perno su attrattiva turisticaUdine, 16 gen - Domenica 20 gennaio i dodici "Borghi più belli d'Italia" del Friuli Venezia Giulia apriranno edifici storici, palazzi e chiese per farli conoscere e attivare una raccolta di offerte libere tra i visitatori: il ricavato sarà destinato a Sappada e, attraverso le iniziative della Protezione civile regionale, alla montagna colpita dal maltempo dell'ottobre scorso.A illustrare oggi l'iniziativa nella sede della Regione a Udine, alla presenza dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, è stato il coordinatore dell'associazione "I Borghi più belli d'Italia" per il Fvg nonché sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair, assieme agli amministratori dei Comuni di Trivignano Udinese (borgo di Clauiano), Cordovado, Fagagna, Gradisca d'Isonzo, Palmanova, Frisanco (borgo di Poffabro), Polcenigo, Sesto al Reghena, Travesio (borgo di Toppo), Venzone e della stessa Sappada. Seguendo un programma ricco di visite inedite e eventi speciali, dalle 10 alle 17 di domenica prossima, con iniziative anche sabato 19 e domenica 27, saranno proprio sindaci e amministratori comunali, insieme alle associazioni di promozione del territorio, a fare da ciceroni ai dodici tesori della promozione turistica regionale."Grazie all'associazione dimostriamo - ha fatto notare Bini - che in Friuli Venezia Giulia ancora una volta si sa fare solidarietà: quando le nostre comunità in passato sono state colpite dalle calamità naturali siamo stati d'esempio per come ci siamo rialzati in fretta, per come abbiamo messo a denominatore comune tutte le nostre energie e per come abbiamo aiutato il prossimo: credo che il sindaco di Sappada in questi mesi abbia potuto toccare con mano cosa significhi fare parte di questa regione piccola, laboriosa e solidale", ha concluso l'assessore aggiungendo un grazie alla Protezione civile "guidata dal vicepresidente Riccardi che si è messo al lavoro 24 ore al giorno per risolvere la devastazione causata dal maltempo".L'intervento che Sappada realizzerà grazie ai fondi sarà "non solo un'opera di messa in sicurezza ma un intervento in un luogo fortemente simbolico", ha garantito il sindaco Manuel Piller Hoffer, ringraziando a sua volta la Regione e in particolare la Protezione civile per il supporto nei difficili momenti che ha dovuto affrontare la comunità sappadina.Il conto corrente temporaneo aperto presso Friulovest Banca dove è possibile fare le offerte intestandole a "Grup Artistic Furlan" con la causale "Iniziativa a favore di Sappada e Carnia" è: IBAN IT 18 V 08805 05508 002007201803. Il programma completo delle visite su: www.borghibellifvg.it. ARC/EP/ppd