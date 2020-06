Maltempo: Riccardi, con stato di preallarme subito 1.500.000 euro

Trieste, 7 giu - E' stata siglata dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, la dichiarazione di stato di preallarme sul Friuli Venezia Giulia in conseguenza degli eventi metereologici seguenti al 5 giugno.Immediatamente dopo lo stesso Riccardi ha firmato il decreto relativo all'impegno di spesa (1.500.000 euro) destinato prevalentemente alla copertura delle spese per i primi interventi urgenti di ripristino dovuti ai danni del maltempo, viste le criticità già evidenziate a seguito degli eventi di venerdi scorso.L'adozione della fase operativa di preallarme configura il possibile verificarsi sull'intero territorio regionale di scenari di criticità tali da richiedere il tempestivo intervento dei tecnici e dei volontari della Protezione civile Fvg, i quali potranno essere attivati dalla Sala operativa regionale per attuare i primi ed urgenti interventi di assistenza alla popolazione, monitoraggio e messa in sicurezza dei territori dei Comuni colpiti.La stessa Protezione civile regionale ricorda come per la giornata di oggi sia previsto un nuovo peggioramento con piogge diffuse, anche temporalesche, più abbondanti in pianura e sui monti. ARC/GG/ep