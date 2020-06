Maltempo: Riccardi, diramata allerta arancione

Trieste, 7 giu - E' stato diramato lo stato di "allerta arancione" per rischio idrogeologico su tutta il territorio regionale, ad esclusione dell'area triestina.Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.Come specificato nell'atto, in considerazione delle previsioni metereologiche (temporali e piogge abbondanti) per le giornate di oggi e domani, saranno possibili innalzamenti dei corsi d'acqua, situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, oltre a locali interruzioni della viabilità.La criticità idrogeologica moderata è riferita, in particolare, alle zone di pianura e prealpine e alle aree dei bacini del Torre e del Natisone, già interessate dagli eventi metereologici di venerdì scorso. ARC/GG/ep