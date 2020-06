Maltempo: Riccardi, su Tarcento tavolo per lavori strutturali

Trieste, 20 giu - "Subito un tavolo al fine di fare il punto sui lavori di pulizia dei canali e sugli interventi strutturali per deviare i corsi d'acqua".Lo ha detto oggi a Tarcento il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine del sopralluogo effettuato assieme al sindaco Mauro Steccati.Come ha spiegato lo stesso Riccardi, la ricognizione dei punti dove si sono verificati gli allagamenti dovuti al maltempo delle scorse ore ha messo in evidenza la necessità di una manutenzione dei canali e di interventi strutturali al momento non ancora realizzati.L'obiettivo è quello di realizzare delle opere finalizzate a prevenire frane e smottamenti, oltre a risolvere le esondazioni nella frazione di Bulfons, già oggetto di allagamenti.Relativamente all'ordine del giorno del tavolo "chiederò - ha detto il vicegovernatore - anche la partecipazione dell'assessore regionale alle Risorse forestali, Stefano Zannier, con il quale verificheremo gli avanzamenti progettuali di lavori precedentemente finanziati dall'Amministrazione regionale"."Infine - ha concluso Riccardi - bisognerà individuare e definire i nuovi interventi strutturali da realizzare". ARC/GG/ep